La festa de les arts escèniques en família

Foto: Viu el Teatre

Catorze recomana la 17a edició de la Festa de Viu el Teatre , un esdeveniment que vol compartir amb els infants la passió per les arts escèniques a través de diverses activitats gratuïtes, a distància i presencials, del 30 de novembre fins al 6 de desembre de 2020. Viu el Teatre és una plataforma per al desenvolupament de la creació escènica per a públic familiar i la primera infància que, des de fa 17 anys, celebra una festa amb què vol reivindicar una mirada creativa i estimular la salut emocional dels infants i els adults a través del teatre. Aquest 2020, les circumstàncies fan que aquesta festa s'hagi hagut de transformar i adaptar, però es manté amb un programa diari de tallers en línia a través del canal de YouTube de Viu el teatre ( aquí en podeu consultar els detalls) i, el 6 de desembre, a les 11 h, una gran festa al Teatre Romea (que també es podrà seguir en línia) en què es presentarà la programació del Petit Romea i es podrà gaudir l'espectacle Conservando Memoria, del Patio Teatro.Totes les activitats són gratuïtes. Per assistir presencialment a l'acte al Teatre Romea, complint amb les mesures de seguretat i aforament, cal sol·licitar prèviament invitacions escrivint a [email protected] la Festa de Viu el teatre 2020 en línia al canal de YouTube de Viu el Teatre i al Teatre Romea.del 30 de novembre al 6 de desembre de 2020.