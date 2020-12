Miro el cel, veig els núvols passar.Veig veritats i mentides volant.Miro el sol i, si tanques els ulls,veig el món i la llum com se'n va.Fa tant temps que no sé on estic.Gira el món i jo espero el teu cos.Si me'n vaig, no sabria d'on vinc,com quan dormim.Veus el cel, mira el temps com se'n va.El teu cos i el meu cor de la mà.Veus la llum i la meva veritat.El meu cos i el teu cor de la mà.Fa tant temps que no sé on estic.Gira el món i jo espero el teu cos.Si me'n vaig, no sabria d'on vinc,com quan dormim.