Els plats nadalencs dels xefs

Quins són els plats nadalencs estrella de Fermí Puig, Joan i Jordi Roca, Montserrat Fontané o Ada Parellada? Aquest dissabte 12 de desembre, des del matí fins al vespre, 21 xefs cuinaran propostes que recomanen per aquestes festes. I ho faran a la primera edició del #GastroNadal2020, un esdeveniment on-line que serà gravat des de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i des de restaurants d'arreu de Catalunya.A través del canal de Youtube de GastroEvents On-line , podrem seguir i anotar idees per veure què cuinem aquest Nadal. I si no tenim ganes de cuinar, tenint present com els restaurants s'han hagut de reorganitzar optant per l'opció del delivery, tindrem l'opció d'encarregar aquests plats a casa. A més, el reconegut sommelier Ferran Centelles ens mostrarà amb quin maridatge podem acompanyar aquests àpats.Aquest acte, impulsat per Estrella Damm i GastroEvents, forma part de #quenosapaguinelsfogons, la iniciativa que dona suport a un dels sectors que més ha patit les conseqüències de la COVID-19: l'hosteleria. Aquí teniu l'horari i els xefs que hi participaran:9.30h, Oriol Castro, del Disfrutar ** (Barcelona).10.00h, David Andrés, del Via Veneto* (Barcelona).10.30h, Fermí Puig Fermí Puig (Barcelona).11.00h, Carles Abellán La Barra (Barcelona).11.30h, Fran López Xerta* (Barcelona).12.00h, Carles Gaig Gaig Barcelona (Puigcerdà).12.30h, Marc Gascons Els Tinars* (Llagostera).13.00h, Albert Adrià Torrons Vicens (Barcelona).13.30h, Nandu Jubany Can Jubany* (Vic).14.00h, Pere Arpa Ca l'Arpa* (Banyoles).14.30h, Quim Casellas Casamar* (Llafranc).15.00h, Joan Roca, Montserrat Fontané i Jordi Roca, del Mas Marroc, el Can Roca i el Casa Cacao (Girona).16.00h, Cesc Rovira, de la Fonda Xesc* (Gombrèn).16.30h, Vicent Guimerà, de l'Antic Molí* (Ulldecona).17.00h, Carles Flinch, del Cal Manel (Andorra).17.30h, Ada Parellada, del Semproniana (Barcelona).18.00h, Quim Márquez, del Quim de la Boqueria (Barcelona).18.30h, Victor Quintillà, del Lluerna* (Sta. Coloma de Gramanet).19.00h, Albert Raurich, del Dos Palillos* (Barcelona).El vídeo del Gastropirineus de Puigcerdà: