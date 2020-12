Foto: Facebook Ferran Palau

Ferran Palau ha publicat Reflexe, el primer avançament del seu nou disc, Parc (Hidden Track Records), un treball inspirat en el cine slasher i de terror dels 80 i 90 que sortirà el 19 de febrer de 2021.Ei, des que he arribat que no faig més que donar voltes.Ei, creus que no he notat que últimament ja no m'escoltes.Però tot s'arregla molt de pressa quan engegues la banyera,regalimen gotes d'aigua i es difumina el teu reflexe.Ei, sento que m'he perdut en el temps,potser per això em quedo una mica més.Sento que no t'he aprofitat gens.Ei, sento que m'he perdut en el temps,potser per això em quedo una mica més.Sento que no t'he aprofitat gens.Ei, des que he marxat que nomes penso en una cosa.Ei, saps que la veritat és que en el fons si que m'importa.Però tot s'esborra molt de pressa, com dibuixos en un vidreregalimen gotes d’aigua i es difumina el teu reflexe.Ei, sento que m'he perdut en el temps,potser per això em quedo una mica més.Sento que no t'he aprofitat gens.Ei, sento que m'he perdut en el temps,potser per això em quedo una mica més.Sento que no t'he aprofitat gens.