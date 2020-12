Foto: Facebook Jane Birkin

Dis, Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique?C'est l'accent britannique.Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes?C'est que je suis gamine.Dis, Birkin, pourquoi tu sea, tu sex et puis tu sun dès que le mois d'août se radine?C'est que je suis caline.Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimballes depuis 1969?C'est que je suis radine.Je m'appelle Jane et je t'emmerde,toi, tu ne t'appelles pas Tarzan.Tu t'appelles Mickey, je t'emmerde,moi, je ne m'appelle pas Minnie.Dis, Birkin, pourquoi t'as pas grossi en vieillissant, t'es toujours aussi belle qu'avant?C'est que je suis maline.Dis, Birkin, pourquoi tu te mets toujours à pleurer dès que quelqu'un est en danger?C'est que je suis sensible.Dis, Birkin, pourquoi tu ne t'énerves jamais, on dirait que tu fuis la colère?C'est que je suis fragile.Dis, Birkin, c'est quoi ces yeux qui regardent dans le vide, on dirait que t'es dans la lune?C'est parce que je m'ennuie.Je m'appelle Jane et je t'emmerde,toi, tu ne t'appelles pas Tarzan.Tu t'appelles Mickey, je t'emmerde,moi, je ne m'appelle pas Minnie.Je m'appelle Jane et je t'emmerde,toi, tu ne t'appelles pas Tarzan.Tu t'appelles Mickey, je t'emmerde,moi, je ne m'appelle pas Minnie.