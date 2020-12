Sau30 és un projecte que va néixer el 31 d'octubre del 2017, després de reunir de nou els músics, tècnics, i mànagers originals de Sau per commemorar els 30 anys del naixement del grup. S'hi va afegir la veu de Jonathan Argüelles. Ara homenatgen el disc Quina nit (1990) presentant-nos Sau30 - Quina nit, quina lluna , un doble disc i dvd on, en format pel·lícula, trobem 90 minuts de cançons gravades en tres escenaris de l’Observatori Astronòmic Albanyà. Han comptat amb el director de cinema Manel Buch; en la il·luminació, amb Lluís Martí i en el disseny de so, amb Pedro González. Us n'oferim un vídeo.Tot està per endreçar,el meu món per aquí tirat.Fa dies que dormo sol,hi ha qui diu que jo estic boig.La lluna i jo compartim les nits d'amor.Des d'aquí veig el carrer,no hi ha ningú, està plovent.Tot té un breu matís de gris,és per això que em sento trist.I si de cop s'acabés la mala sort,i si de cop em trobés la roda de la fortuna,diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et vingui, que vingui,que et digui on et puc trobar.Un boig com jo no està bé que estigui sol.Un cop més tedi d'amor,ancorat al mateix port,esperante eternament,preparat per si tu vens.I si de cop s'acabés la mala sort,i si de cop em trobés la roda de la fortuna,diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et digui, que vingui,que et digui on et puc trobar.Un boig com jo no està bé que estigui sol.​Diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et vingui a buscar,qui sap on et puc trobar.Diré a la lluna que et digui, que vingui,que et digui on et puc trobar.