El núvol blanc de Gemma Humet

A la Marató de TV3 Gemma Humet va cantar el Núvol blanc de Lluís Llach. I ho va fer al recinte modernista de Sant Pau, envoltada de l'escultura efímera que l'artista MUMA va construir amb milers d'espelmes que simbolitzen la fragilitat humana.Senzillament se’n va la vida, i arribacom un cabdell que el vent desfila, i fina.I som actors que a voltes,espectadors que a voltes,senzillament i com si res, la vida ens dona i pren paper.Serenament quan ve l’onada, acaba,i potser en el deixar-se vèncer comença.La platja enamoradano sap l’espera llargai obre els braços no fos cas, l’onada avui volgués queda’s.Així et deixo que tu em deixis;així, només et deixo que ara em deixis.Jo tinc, per a tu, un niu en el meu arbrei un núvol blanc penjat d’alguna branca.Molt blanc...Sovint és quan el sol declina que el mires.Ell, pesarós, sap que si minva, l’estimes.Arribem tard a voltessense saber que a voltesel fràgil art d’un gest senzill, podria dir-te que...Només així, et deixo que tu em deixis;així només et deixo que ara em deixis.Jo tinc, per a tu, un niu en el meu arbrei un núvol blanc, penjat d’alguna branca.Molt blanc...Un niu en el meu arbrei un núvol blanc penjat d'alguna branca.Molt blanc.La vida ve serenament.