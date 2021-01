Lluïsa Cunillé, mons i paraules

La dramaturga Lluïsa Cunillé Foto: Òmnium Cultural / Dani Codina, sota llicència CC BY-SA 2.0

Foto: Kiku Piñol

Foto: David Ruano

Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961) és una de les figures més originals i innovadores de la literatura dramàtica a Catalunya. Els seus mons són d’una estranyesa desconcertant i al mateix temps fascinadora i els seus textos tenen una qualitat enigmàtica, plena d’indeterminacions, que mai permeten fer-ne lectures unívoques.La Sala Beckett dedica, durant l'inici d'aquest 2021, un cicle d'espectacles, lectures dramatitzades, xerrades i conferències als buits, besllums i preguntes sense resposta que teixeixen l’obra de Lluïsa Cunillé, per aprofundir en les seves creacions i oferir mirades noves i alternatives al seu cabdal corpus dramàtic. El Cicle Lluïsa Cunillé és comissariat per Josep-Anton Fernàndez i Adriana Nicolau de la Universitat Oberta de Catalunya – UOC, i té un programa així de sucós. El jardí , del 13 al 31 de gener de 2021.Autoria: Lluïsa CunilléDirecció: Albert ArribasRepartiment: Màrcia Cisteró i Antònia Jaume.En un pis que potser aviat ja no serà habitable, amb un jardí abandonat poblat de tota mena d'ombres, dues dones es troben molts anys després d'haver anat a la mateixa escola. Una treballava de jardinera al Parc Municipal i està a punt de divorciar-se després d'haver desaparegut durant dos anys sense explicacions. L'altra és assistenta social de l'ajuntament i es vol fer càrrec de la primera, empesa pel ressò intern que li provoca la seva desaparició. Els subornats , del 19 de gener al 14 de febrer de 2021.Autoria: Lluïsa CunilléDirecció: Lurdes BarbaRepartiment: Alberto Díaz, Xavier Ripoll, Albert Prat, Sergi Torrecilla, Jaume Ulled i Àurea Márquez.Quatre personatges es troben de manera clandestina a la cabina de projecció d’un cinema decadent, a punt de tancar per sempre les portes. Amb un to de cinema negre i una aparent trama de corrupció, l’obra ens parla de mons irrecuperables i d’aquelles decisions que posen en perill el nostre benestar.Una obra escrita expressament per als actors de la companyia La Ruta 40, amb la incorporació de l’actriu Àurea Márquez. Piedra y encrucijada , del 21 al 31 de gener de 2021.Autoria: Paco ZarzosoDirecció: Marcos SprostonUn gran manifest poètic d’amor al teatre, on el protagonista es troba davant la seva cruïlla personal però es transforma en el portaveu d’altres cruïlles i temes universals, com ara els conflictes generacionals, les relacions entre pares i fills i les decisions vitals.Un espectacle de la Companyia Hongaresa de Teatre, fundada per Lluïsa Cunillé, Lola López i Paco Zarzoso l’any 1995 amb la voluntat d’escriure, dirigir i estrenar espectacles plegats. La nit , 26 de gener de 2021.Autoria: Lluïsa CunilléDirecció: Lurdes BarbaRepartiment: Lina Lambert, Àurea Márquez, Albert Prat i Manel BarcelóElla treballa de nit en un magatzem de cotxes accidentats. Al llarg de la nit escolta els seus visitants: la dona que li explica que es prepara per substituir-la, el seu fill que arriba d’una guerra i l’home que li confessa el seu amor. Han existit mai aquests visitants nocturns? Són morts? Són només els seus fantasmes? Saturnal , 4 de febrer de 2021.Autoria: Lluïsa CunilléDirecció: Jordi Prat i CollRepartiment: Míriam Alamany, Clara Altarriba, Laura Conejero, Oriol Guinart, Juanjo Puigcorbé, Ferran Rañé, Carme Sansa i Jacob Torres.Saturnal és el nom de la llibreria familiar que la protagonista d’aquesta obra es veu obligada a tancar degut a una puja de lloguer. Un nom que fa referència al déu Saturn i a les festes romanes, semblants al nostre Carnaval, que es feien en honor seu; però en una obra de Lluïsa Cunillé no hi caben només les primeres lectures i és indubtable que Saturn, com el temps, devora i queixala. Saturnal és el periple vital d’uns dies de canvi d’aquesta llibretera, que topa amb un món bestial a la contra de les ànimes sensibles. Barcelona, mapa d'ombres , 11 de febrer de 2021.Autoria: Lluïsa CunilléDirecció: Alícia GorinaRepartiment: Roser Batalla, Melanie Catan, Oriol Genís, Oriol Guinart i Maria Pau PigemUna ruta turística per l’interior de quatre personatges solitaris, per una parella plena de secrets, per un típic pis de l’Eixample, per una ciutat fosca. Barcelona, mapa d’ombres se situa en el nostre darrer límit, el d’un personatge davant de la seva mort.El Cicle Lluïsa Cunillé es completa amb les xerrades post-funció que tindran lloc després de les representacions d'El jardí (14 de gener), Piedra y encruzijada (28 de gener) i Els subornats (10 de febrer); la taula rodona virtual Paraula i silenci: el llenguatge en Lluïsa Cunillé (12 de gener), on participaran Helena Buffery, Sharon Feldman i Laurent Gallardo; la conferència Els personatges de Lluïsa Cunillé (27 de gener), a càrrec de Xavier Albertí, i Lluïsa Cunillé: entre l’ètica i l’estètica (2 de febrer), una conversa entre Ana Prieto Nadal i Adriana Nicolau.A més, amb motiu del cicle, la Sala Beckett publica les dues obres que es representaran al teatre en un sol volum, El jardí i Els subornats, ha elaborat un complet dossier monogràfic dedicat a la dramaturga dins de la revista (Pausa) , que publica la UOC, i, per tal d’ajudar a la promoció internacional de l’obra de l'autora, ha encarregat la traducció a l’anglès de la peça dramàtica La nit, a càrrec de Sharon G. Feldman, bona coneixedora de l’obra de Lluïsa Cunillé i responsable de traduir a l’anglès un text emblemàtic de l’autora, Aprés moi, le déluge.