Pau Vallvé ha publicat Tot el que brilla, un curtmetratge musical que inclou quatre cançons del seu darrer treball, La vida és ara. Vallvé explica que "volia que el vídeo parlés de la lluita interna amb un mateix, de les coses no resoltes que es tenen a dins", cosa que té força a veure amb la gestació i gravació del disc, que va ser parit en solitud durant el confinament de la primavera de 2020.Tot el que brilla ha sigut dirigit per Loida García, amb qui el músic va treballar la idea inicial, i compta amb la participació de l'actriu Anna Alarcón.I si paréssim un momentper respirar profundamenti poder comptar fins a deuper pensar si això és el que volem.Tot tan de pressa, tot tan ja.Un plat a taula a l'ansietat.Demà a la tarda ja és el passat.Sant Trankimazin i Alprazolam,però no hi ha pressa,no hi ha pressa,que no hi ha res al final.La vida és ara,la vida és ara,no hi ha res més al final.Cau a poc a pocun confeti solque havia quedat encallaten algun racó del sostre al menjadordurant tots aquests anys.Record d'antics momentsi festes de fa temps,d'èpoques glorioses del passata les que últimament,i massa sovint,mentalment anem a buscar.I mentre el confeti cauens passen per davanttotes les imatges d'aquells anys.Se'ns ha parat el tempsi els dos ens hem mirat.Aquest no és el final que hauríem esperati, mentre el confeti cau,ens passen per davanttotes les imatges d'aquests anys.Des de fora sembla molt senzill,amb la distància,analitzar i entendre tots els fils.Però des de dins és tot un món.I ja ens veus a totsdonant lliçonsquan, mentrestant,tenim el quarto fet un nyap.Des de fora sembla molt senzill,Copiar / Pegar i ja està.Però ja ens veus a totsdonant lliçonsquan, mentrestant,tenim la vida feta un nyap.Tothom vol ser feliç, però ja.I no es tan senzill, com saps.Però avui, qui sap, potser passarài tot plegat desapareixerà del tot.Ja sé que no és senzillmirar endavant quan fa tan mal,però avui, qui sap, potser passarài 'niràs a dormirsentint que tot anirà bé al final.