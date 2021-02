Guillem d'Efak (1930-1995).

Guillem Fullana i Hada d'Efak, conegut com a Guillem d'Efak, cantant, escriptor i actor, va néixer a Guinea Equatorial el 23 de març de 1930 i va morir a Palma el 15 de febrer de 1995. El recordem escoltant-lo parlar i cantar a Sa cançó de Son Coletes, publicada el 1967, una balada històrica sobre els fets de la Revolta Forana, una rebel·lió dels forans i menestrals de Mallorca contra els mercaders i cavallers de la ciutat.Aquesta cançó que escoltareu l'ha feta Guillem d'Efak,més de mig manacorí i fill d'Antoni cremat,la va fer a Son Coletes una horabaixa de marçdéu vulga que per a molts d'anys pugui anar-hi caminant.L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam;els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant;els rics mengen pa de xeixa i per noltros sols no hi ha mestall;Lo tort Ballester ho escolta i li envest cap a ciutat.I era una colla de veure, tots eren manacorins,fent-se costat un amb l'altre anaven arreplegant amics:si coratge té en Mates, més en Fullana i en Gil,en Nadal i en Mascaró, en Guinovart i en Fornit.Lo tort Ballester els comanda perquè era el més decidit.Per donar compte en el rei a Nàpols varen anari el rei els dona penyora de que tot s'arranjarà;però els senyors de casa bona ni el rei volen escoltar.Tres anys, lo Tort Ballester, els tingué acorralats.I era una colla de veure, tots eren manacorins,fent-se costat un amb l'altre anaven arreplegant amics:primer s'hi ajuntava en Mates, llavors en Fullana i en Gil,en Nadal i en Mascaró, en Guinovart i en Fornit.Lo Tort Ballester els comanda per lliurar els mallorquins.Set mil cinc-cents sous donaven els nobles a qui el matàs.Feren venir mercenaris, moros i napolitans.Calaren foc a les cases i es fartaren de robar.Llavors arribà la venjança color de vi i de sang.I era una colla de veure, tots eren manacorins,si ho eren els condemnats també ho eren els botxins.Primer mataren en Mates, i llavors en Fullana i en Gil,en Nadal, en Mascaró,en Guinovart i en Fornit,i lo tort Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.I escamparen els seus trossos pels entreforcs dels camins.Després d'aquesta endemesa tot romangué com abans:els pobres, més bocaclosa i més vídues plorant plorant;i no ploraven per elles, ploraven pels seus infants.Sa cançó que heu escoltat l'ha feta Guillem d'Efak,que demana a déu que el poble no tingui mai més tirans.I que mai més hi hagi guerres, ni lluites entre germans.