El concert per a violí de Beethoven

Foto: Web d'Itzhak Perlman

El Concert per a violí en re major, op. 61 és l'únic concert per a violí de Ludwig van Beethoven (batejat el 17 de desembre del 1770 a Bonn, i mort el 26 de març de 1827 a Viena). El va escriure el 1806, i es va estrenar el 23 de desembre del mateix any al Theater an der Wien de Viena. L'obra no va ser ben rebuda pel públic, i no va ser fins al 1844, disset anys després que morís Beethoven, que va agafar valor sent tocada pel violinista Joseph Joachim amb una orquestra dirigida per Felix Mendelssohn. N'escoltem la interpretació que el 1992 el violinista Itzhak Perlman va fer acompanyat de la Filharmònica de Berlín i sota la direcció de Daniel Barenboim.