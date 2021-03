El rumb dels xefs

"Hem pres les mesures necessàries, i quan ens ho han demanat, hem tancat. Diuen que estem en un moment de transformació total, que res tornarà a ser com era, que venen temps difícils." Així arrenca Xefs, la nova campanya d' Estrella Damm que ha reunit 42 dels seus clients més reconeguts del món de la gastronomia per transmetre un missatge de coratge i compromís envers un sector que està patint profundament les conseqüències econòmiques d'aquesta pandèmia.Des dels germans Roca, Dabiz Muñoz i Maca de Castro, fins a Nandu Jubany, Carme Ruscalleda i Paolo Casagrande s'han reunit en aquest espot –filmat a la Costa Brava, dirigit per Alberto Rodríguez, i amb el Qualsevol nit pot sortir el sol de banda sonora– per deixar clar el rumb amb què encaren aquest futur tan tremolós: "Col·laborarem amb els millors productors, treballarem de sol a sol, seguirem buscant l’excel·lència, cuidant obsessivament cada detall, amb el màxim nivell de professionalitat i dedicació". Us convidem a tastar-ne el manifest.