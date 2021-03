Foto: Jan Riera

Hi ha una cara del confinament que ha quedat mig invisibilitzada i és altament alarmant: la manera com s'ha disparat la violència masclista. No poder sortir de casa, o haver-la de compartir amb l'agressor les 24 hores del dia durant setmanes i setmanes i mesos, ha aïllat encara més les víctimes, que recordem-ho: no són només les dones, sinó també els seus fills. Segons dades de l'Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, durant el confinament, el telèfon d’atenció a les víctimes de violència masclista va passar de les 183 trucades setmanals a 319. I en total, del gener al setembre del 2020 es van rebre nou mil trucades.Davant d'aquesta realitat, la promotora Sunmusic ha impulsat Som aquí , un cicle de concerts en què dones professionals de la música cantaran per denunciar la situació en què viuen tantes dones. El tret de sortida serà el 8 de març de la mà de Maria del Mar Bonet. I és així com, durant dues setmanes, la sala Luz de Gas de Barcelona –que com totes les sales de concerts i com tot el sector cultural està patint les conseqüències d'aquesta pandèmia– s'obrirà i es transformà en l'escenari de Mayte Martin, Gemma Humet, Elena Gadel, Marta Robles, Beth, Balkan Paradise Orchestra i Sara Roy. Totes elles han adaptat el repertori per apuntar-lo cap a una mateixa direcció: visibilitzar, a través de les cançons, un problema que no ens podem permetre que sigui invisible. Us convidem a tastar-ne el cartell, a comprar-ne entrades i a apostar per la cultura en un dels moments en què més ho necessita.Dilluns 8 de març a les 20:00.Nosaltres les dones és un poema d'Edith Södergran que Maria del Mar Bonet va musicar a finals dels setanta a l’àlbum Alenar (SonyMusic, 1977). La cantantautora presenta un espectacle pensat especialment per aquest Dia Internacional de la Dona, i ho farà acompanyada de Dani Espasa al piano i a l’acordió. Plegats interpretaran algunes de les poetesses i autores que formen part de la discografia i del repertori de l’extens cançoner de la mallorquina.Dijous 11 de març a les 20:00.Va formar part del grup de música infantil Macedònia. També va participar en el reconegut concurs "Factor X España" amb el grup Noah. Després d'un any i mig treballant a l'estudi de gravació, treu el single Som, que arriba a les ràdios catalanes autoeditat i autoproduït, amb l'ajuda de Cases de la Música (Manresa). Amb el seu primer treball discogràfic a punt de veure la llum, la cantant segueix presentant els seus temes en format acústic acompanyada del músic i productor Jordi Pinyot.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xAOKG43nTbE[youtube]Mayte Martín (entrades exhaurides).Divendres 12 de març a les 20:00.Amb una formació de luxe, elegant i rotunda, Mayte Martín recrea en aquest espectacle grans boleros clàssics, balades revestides d'una bellesa exquisida i temes del repertori llatí que cap espectador pot evitar cantar. És una experiència, com els bons boleros, impossible d’oblidar.Dimecres 18 de març a les 20:00.Presenta Odissea Tour, un nou espectacle treballat amb la coreògrafa Cristina Castellà i l'stage coach Mila von Chobiak, basat en el seu últim treball discogràfic, nascut durant el confinament. Una posada en escena impactant, enèrgica i festiva, fa que la BPO empatitzi amb el públic i emprengui un viatge col·lectiu on l’emoció, la força i el moviment incansable d'aquest equip d’onze instrumentistes de vent i percussió es transmeti des de l'inici fins al final del concert. Odissea ha esdevingut, sense voler, un nom profètic en aquests dies d'incertesa. Adaptant-se a la nova realitat i amb el públic assegut, la Balkan Paradise Orchestra canalitza tota la seva energia perquè ens la fem nostra.Divendres 20 de març a les 20:00.“Les dones de la meva vida” neix de la necessitat de donar llum a tantes i tantes dones que ens han il·luminat el camí fet fins ara. Elena Gadel i Marta Robles estrenen fusió: Gadel i Robles fan renéixer, a veu i guitarra, cançons que han passat per les seves vides i creades per dones. Dones de discurs punyent i revolucionari. Dones que sacsegen a través del seu art. Petites joies que van arribar per quedar-se a la memòria i a la pell també dels que observen. Aquesta serà una nit especial perquè tornen a Luz de Gas, un dels escenaris que les ha vist créixer també com a professionals.Dimarts 24 de març a le 20:00.Després de 7 anys de silenci discogràfic, la Beth torna als escenaris per presentar en primícia el directe del seu nou disc. En aquests anys la cantant i actriu ha compaginat els concerts en directe, el teatre, la consolidació d'una marca de roba per a nens (LittleLia), la publicació del llibre NYAM i també el naixement i criança del seu segon fill. Sempre compaginant les tres llengües amb què s'expressa: el català, el castellà i l'anglès, aquest 2021, la cantant tornarà a trepitjar escenaris amb més força i maduresa que mai.Dijous 25 de març a les 20:00.Gemma Humet ha demostrat ser una de les artistes més compromeses i versàtils dels últims temps. Ha recollit premis com el Premi Enderrock del públic a millor disc de Cançó d’Autor de l'any 2015, ha col·laborat en més de 30 gravacions i discos, i ha actuat en directe al costat de Joan Manuel Serrat, Lluís Llach o Kepa Junkera, entre moltíssims d’altres. Humet presenta el seu nou disc Màtria, produït per Jordi Casadesús (La iaia, Núria Graham, Càntut...), que consta de 10 cançons pensades en clau feminista i que compta amb un so renovat i modern que barreja la caixa de ritmes i els sintetitzadors amb les melodies d’aires mediterranis i la seva càlida veu.