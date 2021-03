Què passa quan creo

Primer serà a Girona, del 18 al 20 de març, i després continuarà a Olot, del 25 al 27 de març. La setena edició del Festival MOT (que també es podrà seguir virtualment) arriba amb la voluntat d'abordar tot un tema: el procés creatiu. Aquí en podeu consultar tot el programa. I per anar-ne fent boca, us convidem a descobrir Les veus del MOT , una sèrie de vídeos breus en què els autors convidats s’adrecen directament als lectors per revelar què significa per a ells la creació i per desgranar les maneres amb què la multidisciplinarietat ha afectat la seva obra. Irene Solà (hi participarà el dijous 18 a les 18:00, acompanyada d'Eva Vàzquez): "Quan començo una novel·la, no decideixo com serà, com començarà, com s'acabarà, exactament tot el que passarà, sinó que començo preguntant-me: què tinc ganes d'aprendre? Què tinc ganes de preguntar? Què tinc ganes de llegir? Què tinc ganes d'investigar durant els propers mesos i anys de la meva vida?" Víctor Sunyol (hi participarà el dijous 18 a les 20:00 amb Perejaume i Jordi Lara): "Crear és sempre un procés de reflexió sobre la creació. En un procés de creació l'objecte creat es crea en el mateix temps que les seves normes o regles o constriccions de creació." Jordi Coca (hi participarà el dissabte 20 a les 18:00 amb Ignacy Karpowicz i Marta Romagosa): "La creació és l'única cosa veritablement important al llarg de la vida dels éssers humans." Heather Rose (hi participarà el dissabte 20 a les 20:00, amb Àngels Moreno): "La creativitat és la força que ens impulsa a la innovació, a la resolució de problemes, a alimentar el nostre benestar mental i emocional, i a connectar-nos els uns amb els altres." Lana Bastašić (hi participarà el 25 a les 20:00, amb Mariano Peyrou i Màrius Serra): "Va ser molt important tractar el tema de la creació: què vol dir crear una història, crear personatges, i com nosaltres mateixos, a les nostres vides, creem personatges de les persones que tenim a les nostres vides: els nostres amics, les nostres famílies." Manuel Baixauli (hi participarà el divendres 26 a les 18:00, amb Pere Parramon i Glòria Bosch): "L'ésser humà és un ésser insatisfet. Fins i tot quan acongueix allò que desitja, en comptes de conformar-se, el que fa és generar desitjos nous: més complicats si cap encara. La vida no ens és prou, volem més. És per això que no parem de cercar, d'escalfar-nos el cap, d'imaginar."