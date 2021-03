Anna Maria Moix

Nancy Flor bailará siempre

porque Johnny ya murió.

Un bribón le dio la muerte,

nadie sabe a dónde huyó.



Fue testigo un pistolero

rey en los bares de New York,

pasado luego a carcelero

contó la historia en un block.



Jim, Johnny y Nancy Flor

tres personajes de antología,

de apología,

extraña historia del terror.



Ella tenía los ojos grises,

Johnny pintaba flores de azahar,

Jim era dulce, un soñador.



Ella bailaba todas las noches,

Jim la soñaba en un bazar

rodeada de otros muñecos

que la adoraban por su candor.



Eran hermanos los dos adoradores de Nancy Flor.



Por la calle caminaban

los tres en silencio,

mas el corazón no calla, traidor.

Y Jim lo supo.

Daban las doce en el cuco.



Caía el sol en la acera

y Dulce Jim vio un gran amor

en las dos sombras de Johnny y Nancy Flor

unidas a ras de tierra.



El dolor apenas quema

cuando nada queda en el hueco

de un antiguo corazón.



El asesino huyó de la justicia

pero le persigue el eco

de una loca ilusión

que con diabólica malicia

persiste en tener razón.



Una flor era Nancy para Jim,

mas una flor pintada antaño

por un solo enamorado

que no fue Jim, sino John.









Del llibre Baladas del dulce Jim, Ediciones Saturno, 1969.