Emmig d’una crisi que se suma a la del 2008 i que ha acabat d’esquerdar els horitzons de la generació que va créixer durant els 90, Supervivència és una proclama d' Ebri Knight per plantar cara al sistema. Un crit desesperat de ràbia i resistència que identifica tota una generació marcada per les promeses incomplertes d’una vida ideal. Aquest tema ha estat interpretat amb la col·laboració de Ketekalles.Els fills de l’avaríciaque ens heu anat sembrantcridem des de les ombresde la vostra capital.Començaran les hòsties,no sabreu d’on us vindran.Veureu com és la vidaque ens havíeu preparat.Forgem una altra història:deixar de contemplarcom els nostres drets morena les vostres mans.No canviaran les cosessi no canvies tu,estima la utopia igualigual que el barri on has nascut.Seguim aquí on vam néixer,seguim aquí aguantant,per la supervivència,la fera ha despertat.Potser un dia vau creureque estàvem enterrats,però les llavors més fortessempre creixen entre el fang.Serem l’únic antídotque el món ens ha ensenyat:avall els privilegis,ben avall l’autoritat.Ens lliguen de mans,preses de la por.Som llum que il·luminaquan es faci fosc.Aquelles que curen allò que fa mal,què fem amb les cendres quan tot s’ha cremat?Al vent, la cara sempre al vent,de la mà ens agafem.Sembla que ens ofeguemperò l’amor ens fa valents.Poc a poc, pas a pas,avançant, avançant.Tornem cap al que volem,a la por sempre hi serem,ens agermanem.Què fem amb les cendresquan no quedi res?Seguim aquí on vam néixer...Potser un dia vau creure...