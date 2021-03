Gent gran, grans històries

Foto: Shutterstock

Gent gran participant en un taller literari. Foto: Fundació «la Caixa»

Catorze recomana el Concurs de relats i microrelats escrits per gent gran que organitza la Fundació "la Caixa" en col·laboració amb Radio Nacional de España i que enguany arriba a la 13a edició. Hi poden participar les persones a partir de seixanta anys fins al 29 de juliol.La Fundació "la Caixa", en col·laboració amb Radio Nacional de España, vol fomentar l'hàbit de la lectura i l'ús de la imaginació entre la gent gran, i, també, mostrar a la societat les seves habilitats, coneixements i valors. Per això, convoca una nova edició del Concurs de relats i microrelats escrits per majors de 60 anys. S'hi poden presentar microrelats de fins a cent paraules i relats de fins a quatre pàgines escrits en castellà a través del correu electrònic [email protected] ; per correu postal a RNE, programa Juntos paso a paso, Av. de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid; i com a àudios de Whatsapp al telèfon 689 111 777 ( aquí en podeu consultar les bases completes ).El premi consisteix en l'emissió de l'adaptació radiofònica del microrelat i relat guanyadors a Radio Nacional de España i la publicació del text a La Vanguardia i a les pàgines web de la Fundació "la Caixa" i de RNE, i també la possibilitat de formar part del jurat de l'edició vinent. A més, els relats finalistes s'editaran en un llibre de publicació biennal.el Concurs de relats escrits per gent gran per correu electrònic, correu postal o àudio de WhatsApp.fins al 29 de juliol de 2021.