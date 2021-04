Tres autores, tres centenaris

D'esquerra a dreta: Patricia Highsmith, Carmen Laforet i Felícia Fuster.

El 2021 és l'any de tres noms propis de la literatura. Patricia Highsmith, Carmen Laforet i Felícia Fuster, tres noms de dona, tres autores amb veus ben diferenciades, tant pel gènere i les característiques formals de les seves produccions com per la llengua amb què es van expressar. Totes tres, però, van compartir passió per l'escriptura i any de naixement, el 1921.Enguany se celebra el centenari de totes tres escriptores , una oportunitat per aprofundir en els seus particulars universos creatius i descobrir l'opressiva sordidesa de la Barcelona descrita amb veu íntima per Laforet a Nada, submergir-se en la inquietant sensació de perill dels relats de Highsmith a Una afició perillosa, meravellar-se amb els poemes vitalistes de Fuster, recollits a Aquelles cordes del vent.Les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, a més de posar la seva obra a l'abast dels usuaris, celebren el centenari d'aquestes tres escriptores programant diverses activitats i continguts per acompanyar-los en l'aventura de descobrir, retrobar o connectar les trajectòries d'aquestes tres autores i els seus respectius corpus literaris.Va néixer a Fort Worth (EEUU) el 19 de gener 1921 i va morir a Locarno (Suïssa) el 4 de febrer de 1995. És una de les escriptores més importants del gènere negre del segle XX. Coneguda pels seus thrillers psicològics, un dels temes més recurrents de la seva obra és la fascinació o els límits entre el bé i el mal. Algunes de les seves obres han sigut adaptades al cinema, com Estranys en un tren (Alfred Hitchcock), L'amic americà (Wim Wenders) o El talent de Mr. Ripley (Anthony Minghella).A Catorze podeu llegir un dels seus contes, La perfeccionista , i al catàleg de les biblioteques de la XBM es troben tots aquests títols de Patricia Highsmith.La XBM ofereix diverses activitats entorn de la seva obra, com clubs de lectura i el cicle L'angoixa feta literatura , coordinat per Sebastià Bennasar. Podeu consultar l'agenda en aquest enllaç Va néixer a Barcelona el 6 de setembre de 1921 i va morir a Majadahonda el 28 de febrer de 2004. El 1945, amb 23 anys, va publicar Nada, la seva primera novel·la, que va ser guardonada amb el Premi Nadal. Amb un estil natural, crea una obra psicològica i expressiva, amb un punt de vista subjectiu, de descripcions esbossades però efectives a l’hora de generar atmosferes. A part de novel·les i contes, també va escriure narracions de viatges i nombrosos articles de diaris i revistes.Al catàleg de les biblioteques de la XBM es troben tots aquests títols de Carmen Laforet.Va néixer a Barcelona el 7 de gener de 1921 i va morir a París el 4 de març de 2012. Felícia Fuster va ser escriptora en llengua catalana, pintora i traductora. El 1951 es va traslladar a París, on va rebre la influència de l'entorn d'Albert Camus, i el 1986 va viatjar al Japó, experiència que la va marcar personalment i artística. La seva obra es caracteritza per un avantguardisme experimental, introspectiu i existencial. El seu primer recull Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils (1984) va quedar finalista del premi Carles Riba.Al catàleg de les biblioteques de la XBM es troben tots aquests títols de Felícia Fuster.