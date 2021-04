La vida de Da Vinci

L'últim sopar (1498)‍ Leonardo da Vinci va néixer a la Toscana el 15 d'abril de 1452. La seva curiositat no tenia límits: va ser des de científic, inventor i naturalista, fins a escriptor, músic i filòsof. Però si un camp el va fer passar a la història va ser el de la pintura. L'autor de La Gioconda i de L'últim sopar va morir a Amboise (França) el 2 de maig de 1519. El recordem llegint-ne 14 reflexions.

La Gioconda (1503–05/07)

El pintor té l'univers a la seva ment i a les seves mans.Estimo els qui són capaços de somriure enmig d'un problema.La saviesa és la filla de l'experiència.La pintura és poesia muda, la poesia és pintura cega.Les llàgrimes venen del cor, no del cervell.Cada acció ha de ser impulsada per un motiu.Una vida sense amor no és una vida.Res enforteix més l'autoritat que el silenci.L'art mai s'acaba, només s'abandona.El qui estima la pràctica sense la teoria és com el mariner que navega un vaixell sense tenir ni brúixola ni timó.La simplicitat és la màxima sofisticació.Qui pensa poc s'equivoca molt.El qui més coses posseeix és el qui té més por de perdre-les.Em vaig pensar que estava aprenent a viure i només estava aprenent a morir.