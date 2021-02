Xesco, ens hem fet grans sense tu

Jo tenía 15 anys també quan va morir, vivía a una ciutat d'interior a un barri obrer a les afores. No feian gaires concerts allà els feien al centre. Als nens ens quedava lluny. En aquella època no i havien gaires cotxes i els que en tenien solian tenir families llargues com a mínim 3 o 4 fills.

En Xesco era dels pocs que venía fins el barri i repetía, de fet jo no en recordo cap més, varies vegades havia parlat amb ell, sempre feia enrecordarse de mí, sabía ser tan proper i divertit, que avui en día encara quan el record em porta a l'emoció, encara hi ha un indret meu que pensa tal vegada si que s'enrecordava.

La meva va ser la segona mort. El meu pare va morir d'un derrame cerebral, que abans es deia així, al maig d'aquell any, recordo que el meu mon es va enfonsar. Nebulosa, molta nebulosa.

El día que va morir en Xesco vaig ser conscient del final de la meva infantesa.

Vaig entendre el suicidi, jo també em volía morir.

Fa casi 8 anys el meu fill amb 24 anys també va decidir la seva mort.

M'ha dolgut el comentari de qui es va enfadar amb ell. Però l'entenc.

Es sencillament el comentari d'algú que no ha viscut d'aprop la decisió de no continuar vivint d'algú molt proper, el patiment no latent, que sols veu qui comparteix diariament. No sempre, no. Però de tant en tant, tant intens

Gràcies Xesco, moltes gràcies la meva infantesa va ser més rica amb les teves cançons i amb tú la vida adulta a set mes fàcil d'entendre, d'asimilar i empatitzar