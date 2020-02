Foto: Robin

Quan d'un cel blau del nordsomriguin núvols blancs i bufi el venti els teus pulmons s'inflin com velesi el sol t'escupi raigs al front.Quan els pit-rojos i les caderneresels gaigs, les garses i els mussolsrefilin a l'uníson una melodiaque tens al cor, potser comencis a sospitar.(Tothom sap que la sospita és la primera forma de fe que existeix.)Quan recuperis tots els fragmentsd'aquest naufragi que és la memòria,d'aquests parracs ja no en direm corbates,d'aquesta espelma ja no en direm llum.Quan de la fosca nit salvatgel'udol dels llops, convocant la lluna,recorri en calfreds els petits cossosdels vostres fills, és que tot torna a començar.Potser tu mai has tingut un amic imaginari.Potser tu mai li has demanat res al teu àngel de la guarda.Potser tu mai t'has sentit fill d'un pare desconegut.