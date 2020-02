Amb Lauren Bacall (1950).

La cerca que s'havia fet més cops fins ara a Google amb relació a Kirk Douglas és si encara era viu. L'actor va néixer el 9 de desembre del 1916 i ha mort el 5 de febrer del 2020 a Beverly Hills. Veiem el moment en què va rebre un Oscar honorífic l'any 1996, pel seu mig segle de carrera. El va dedicar a la seva dona Anne, amb qui es va casar el 1954, i que continua viva: té 100 anys.Gràcies. Gràcies. Veig els meus quatre fills. Estan orgullosos del seu vell. I jo em sento orgullós, també. Orgullós d'haver estat part de Hollywood durant cinquanta anys. Però això [l'Oscar] és per a la meva dona Anne. T'estimo. I aquesta nit us estimo a tots vosaltres, i us dono les gràcies per aquests meravellosos cinquanta anys. Gràcies. Gràcies.