Foto: Gustavo Gomes

La cançó Without You va ser creada pel grup de rock Badfinger. Tot i això, dos dels artistes que més la van popularitzar van ser Harry Nilsson, el 1972, i posteriorment Mariah Carey. El trio italià de pop líric Il Volo versiona aquest clàssic, cantant per primer cop en català per a la Marató de TV3 del 2016.Senties que te n'anavesi els teus llavis em somreien,mentre els ulls plens de tristor deien adeu.No vaig voler deixar-te anar sense lluitarun altre cop.No sé si va ser la ràbia,però des del teu cor naixiauna força que et va fer tornar a mi.Potser només et feia falta creure en tu.Sempre en tu, amor.Sentir que et queda tant per viure,saber que soc al teu costat,sentir que aquesta vida et crida,saber que l'amor ho pot tot.Ja des que les nits són diesl'esperança t'ha fet créixer,i ara lluny de tot allò per fi ets feliç.Vas ser valent, vas demostrar-meque l'amor ho pot tot.Sentir que et queda tant per viure,saber que soc al teu costat,sentir que aquesta vida et crida,saber que l'amor ho pot tot.Que aquesta vida et crida.Que soc al teu costat.Sentir que et queda tant per viure,saber que soc al teu costat.Sentir que aquesta vida et crida,saber que l'amor ho pot tot.No, I can't forget this eveningOr your face as you were leavingBut I guess that's just the way the story goesYou always smile but in your eyes your sorrow showsYes, it showsNo, I can't forget tomorrowWhen I think of all my sorrowWhen I had you there, but then I let you goAnd now it's only fair that I should let you knowWhat you should knowI can't live if living is without youI can't live, I can't give anymoreI can't live if living is without youI can't give, I can't give anymoreWell, I can't forget this eveningOr your face as you were leavingBut I guess that's just the way the story goesYou always smile but in your eyes your sorrow showsYes, it showsI can't live if living is without youI can't live, I can't give anymoreI can't live if living is without youI can't live, I can't give anymoreIf living is without you