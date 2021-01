La llibertat de Montesquieu

Foto: Stefano Corso

Charles Louis de Secondat, senyor de la Brède i baró de Montesquieu, va néixer el 18 de gener del 1689 a La Brèda, Gascunya, i va morir el 10 de febrer del 1755 a París. Recordem el filòsof francès llegint-ne 14 reflexions.Per ser realment gran, s'ha d'estar amb la gent i no per damunt.L'amistat és un contracte pel qual ens obliguem a fer petits favors als altres perquè els altres ens els facin grans.Quan es busca la manera de fer-se témer es troba sempre primer la manera de fer-se odiar.Per obtenir èxit al món, has de semblar boig i ser savi.Feliç el poble en què la seva història es llegeix amb avorriment.Volem ser més feliços que els altres, i això és dificilíssim perquè sempre els imaginem molt més feliços del que són en realitat.A la majoria de les persones prefereixo donar-los la raó de pressa abans que escoltar-les.S'ha d'estudiar molt per saber poc.La gran part dels homes són més capaços de fer grans accions que bones accions.Les lleis inútils debiliten les necessàries.Perquè no es pugui abusar del poder, cal que el poder aturi el poder.Les persones que tenen poca cosa a fer normalment són les més parladores: com més es pensa i s'actua, menys es parla.Els mals exemples fan més mal que els crims.La llibertat consisteix a poder fer el que s'ha de fer.