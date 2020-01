Al Centre Fraternal de Palafrugell Sílvia Pérez Cruz va interpretar amb el seu pare, Castor Pérez (Coll de Nargó, 11 de novembre de 1955 – Palafrugell, 10 de novembre de 2010), Veinte años, el bolero escrit per Guillermina Aramburu i musicat de María Teresa Vera. Aquest vídeo forma part del programa Bestiari il·lustrat (TV3) que va ser dedicat a la cantant.Qué te importa que te amesi tú no me quieres ya,el amor que ya ha pasadono se debe recordar.Fui la ilusión de tu vidaun día lejano ya,hoy represento el pasado,no me puedo conformar.Qué te importa que te amesi tú no me quieres ya,el amor que ya ha pasadono se debe recordar.Fui la ilusión de tu vidaun día lejano ya,hoy represento el pasado,no me puedo conformar.Si las cosas que uno quierese pudieran alcanzartú me quisieras los mismoque veinte años atrás.Con que tristeza miramosa un amor que se nos va,es un pedazo del almaque se arranca sin piedad.Si las cosas que uno quierese pudieran alcanzartú me quisieras los mismoque veinte años atrás.Con que tristeza miramosa un amor que se nos va,es un pedazo del almaque se arranca sin piedad.