Schlegel i el que queda per saber

Foto: gilles chiroleu

Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel va néixer el 10 de març de 1772 a Hannover i va morir el 12 de gener de 1829 a Dresden. Recordem el poeta, crític i savi alemany amb 14 reflexions seves.Un home sense educació és la caricatura d'ell mateix.Com més sap un, més li queda per saber.El més important és saber una cosa i dir-la.Fem que la religió sigui lliure i començarà una nova humanitat.Un crític és un lector que rumia. Per això hauria de tenir més d'un estómac.El que entenem com a bona societat no és més que un mosaic de caricatures refinades.Un artista és aquell que a la vida té per objectiu formar la seva ment.Tot home complet té geni.Les novel·les són els diàlegs socràtics del nostre temps.La bellesa és allò que és alhora atractiu i sublim.L'art i les obres d'art no fan l'artista. L'entusiasme i l'instint, sí.On hi ha política o economia no hi ha moral.​L'historiador és un profeta que mira cap al passat.Combina els extrems i trobaràs el veritable centre.