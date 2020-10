Günter Grass: «Algú que té 500 amics al Facebook no en té cap»

Foto: Pinterest

Günter Grass va néixer el 16 d'octubre del 1927 a la Ciutat Lliure de Dànzing (Polònia) i va morir el 13 d'abril del 2015 a Lübeck (Alemanya). Recordem el premi Nobel de literatura escoltant com reflexiona sobre l'ús del Facebook, i fent-ne un recull en català de 14 idees.Tenim 6 fills i 18 néts. Tinc moltes oportunitats per observar quina relació tenen amb les xarxes socials.Hi tinc reserves. Quan algun d’ells em diu "estic al Facebook", li pregunto "per què? de què va?". I respon: "Bé, hi tinc 500 amics".I li dic: "Algú que té 500 amics al Facebook no en té cap".És difícil per a ells d’entendre-ho, però provo d’explicar-los que no és possible.Que les experiències directes i el contacte directe, també en la relació amb un llibre, no poden ser substituïdes per coses virtuals per molt atractives que puguin ser.Per a mi, personalment, aquesta circumstància ha tingut una conseqüència, i és que em sento com un dinosaure: encara escric els manuscrits a mà.Després els transcric a la meva antiga màquina d’escriure Olivetti.No hi ha cap ordinador al meu estudi. Ni tan sols tinc un mòbil.La idea de posseir un mòbil i ser accessible sempre, sota vigilància, la trobo detestable.Em sorprèn que milions de persones no es distanciïn del Facebook, tot dient: "No en vull formar part".Si vull informació, faig l’esforç i faig recerca.Miro les coses als llibres, a la biblioteca.Ja sé que tot això és una mica més lent i que les eines modernes poden accelerar el procés.Però en la literatura, per exemple, no pots afanyar-te massa quan treballes. Si ho fas, el preu que en pagues és el de la qualitat.