Està enmig d'un desert, sol i envoltat de cactus. Fins que troba algú que està en la mateixa situació que ell. L'animació Tumbleweed Tango ens convida a reflexionar sobre com canvia la nostra percepció de la situació quan tenim algú al costat.Aquesta animació ha estat dirigida per Hydra i produïda per Humble.