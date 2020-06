Foucault i el diagnòstic de l'avui

Michel Foucault va néixer el 15 d'octubre del 1926 a Poitiers (França) i va morir el 26 de juny del 1984 a París. Recordem el filòsof francès escoltant-ne una entrevista i llegint-ne 14 reflexions.

Foto: www.planetadelibrosmexico.com

No crec que sigui necessari saber exactament qui soc. El principal interès a la vida i a la feina és convertir-te en algú diferent de qui eres al principi.El saber és l'únic espai de llibertat del ser.L'home i la vanitat mouen el món.El que és propi del saber no és ni veure ni demostrar, sinó interpretar.Cada individu ha de portar la seva vida de tal manera que els altres puguin respectar-la i admirar-la.Soc feliç amb la meva vida, però no tant amb mi mateix.S'ha de ser un heroi per enfrontar-se amb la moralitat de l'època.Allà on hi ha poder, hi ha resistència.El que busco és una obertura permanent de possibilitats.Potser l'objectiu d'avui en dia no és descobrir el que som, sinó rebutjar-ho.Potser el paper del filòsof a l'actualitat no és el de ser un teòric de la totalitat, sinó el diagnosticador de l'avui.No és que tot sigui dolent, sinó que tot és perillós, que no vol dir el mateix.És lleig ser digne de càstig, però és poc gloriós castigar.No soc cap profeta. La meva feina és crear finestres allà on hi ha hagut parets.