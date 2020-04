Ens en sortirem

Els orígens de We Shall Overcome no són del tot clars, però sembla que podrien estar en I’ll Overcome Someday, un himne compost a primers del segle XX per un reverend metodista de Filadèlfia, Charles Albert Tindley, que el va popularitzar entre la comunitat afro-americana de la costa est dels Estats Units, molts d’ells descendents d’esclaus.Gairebé mig segle més tard, l’octubre de 1945, els treballadors de l’American Tobacco Company a Carolina del Sud, la majoria dones de raça negra, van declarar una vaga de cinc mesos contra l’empresa. Aquell va ser un hivern gèlid, i Lucille Simmons, una de les treballadores en vaga, encoratjava cada dia les seves companyes al final de les concentracions amb un cant espiritual, We Will Overcome, possiblement inspirat en l’himne de Tindley.Una de les coordinadores sindicals d’aquelles treballadores, Zilphia Horton, era també la directora musical de la Highlander Folk School, un centre cultural fundat en plena Gran Depressió per facilitar la formació dels líders socials i sindicals –Rosa Parks, entre d’altres– i per a la conservació del patrimoni cultural indígena. Horton es va enamorar de la cançó i la va dur fins a l’escola, on la va ensenyar a cantautors com Frank Hamilton, Guy Carawan i Pete Seeger; aquest últim la va arranjar, hi va afegir alguns versos, va canviar el “Will” pel “Shall” i la va publicar el setembre de 1948 a la revista People’s Song, que ell mateix dirigia.Fins als anys seixanta, però, la cançó no va tenir gaire èxit. L’any 1959, Carawan va succeir Miles Horton, el marit de Zilphia, com a director de la Highlander Folk School, va recuperar la cançó i, entre ell i Hamilton, li van canviar el compàs de 4/4 que li havia donat Seeger per un més viu de 12/8. Des d’aleshores es va estendre ràpidament i va acabar convertint-se en l’himne oficiós del Moviment afroamericà pels drets civils.Si ells se’n van sortir, nosaltres també ho farem. Un dia.Ens en sortirem,ens en sortiremens en sortirem, un dia.Oh, al fons del corcrec de debòque ens en sortirem, un dia.Caminarem de la mà,caminarem de la màcaminarem de la mà, un dia.Oh, al fons del corcrec de debòque ens en sortirem, un dia.I viurem en pau,i viurem en pau,i viurem en pau, un dia.Oh, al fons del corcrec de debòque ens en sortirem, un dia.Ja no tenim por,Ja no tenim por,Ja no tenim por, avui.Oh, al fons del corcrec de debòque ens en sortirem, un dia.We shall overcome,We shall overcome,We shall overcome, some day.Oh, deep in my heart,I do believeWe shall overcome, some day.We'll walk hand in hand,We'll walk hand in hand,We'll walk hand in hand, some day.Oh, deep in my heart,I do believeWe shall overcome, some day.We shall live in peace,We shall live in peace,We shall live in peace, some day.Oh, deep in my heart,I do believeWe shall overcome, some day.We are not afraid,We are not afraid,We are not afraid, todayOh, deep in my heart,I do believeWe shall overcome, some day.