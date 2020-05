Piotr Ilitx Txaikovski va néixer el 7 de maig del 1840 a Vótkinsk (Rússia) i va morir el 6 de novembre del 1893 a Sant Petersburg. Recordem el compositor rus del romanticisme escoltant-ne una de les obres més conegudes, dirigida per Daniel Barenboim i interpretada per The Berliner Philharmoniker.

Foto: Eric Prunier