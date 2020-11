Fins quan en seràs còmplice?

La Bullanga Feminista , un col·lectiu de Vilanova i la Geltrú, ha fet aquest vídeo per al Dia Internacional contra les Violències Masclites, posant el focus on s'ha de posar: en els agressors i les seves xarxes de complicitats.Collons, tio! Porta tota la nit refregant-se i la molt puta m’ha dit que no.Fes-li un petó a aquest senyor, que t’ha donat una galeta.Vols dir que si t’aprimessis no estaries una mica més guapa?Joder, tia! Sembla que tinguis la regla.Què feu les dues aquí soletes?Va, que si t’estira els cabells és que potser li agrades, home.I tu, què? No penses tenir fills?Que guarra, no vas depilada.Saps que em fan fàstic els teus pèls?No es pot fer ni una broma!Quina mala llet! Necessita que li fotin un polvo.Mira, aquesta. Acaba de parir i ja està de festa.Tio, que pringat. La meva dona no s’atreviria mai a dir-me que no en té ganes.No vull que parlis amb ell.