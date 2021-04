Foto: Nath Planas

La poeta, feminista i pedagoga Gabriela Mistral va néixer a Xile el 7 d'abril del 1889 i va morir a Nova York el 10 de gener del 1957. El 10 de desembre del 1945 es va convertir en la primera escriptora de Llatinoamèrica que rebia un Nobel. Viatgem a aquest moment i en llegim un poema.Se va de ti mi cuerpo gota a gota.Se va mi cara en un óleo sordo;se van mis manos en azogue suelto;se van mis pies en dos tiempos de polvo.¡Se te va todo, se nos va todo!Se va mi voz, que te hacía campanacerrada a cuanto no somos nosotros.Se van mis gestos que se devanaban,en lanzaderas, debajo tus ojos.Y se te va la mirada que entrega,cuando te mira, el enebro y el olmo.Me voy de ti con tus mismos alientos:como humedad de tu cuerpo evaporo.Me voy de ti con vigilia y con sueño,y en tu recuerdo más fiel ya me borro.Y en tu memoria me vuelvo como esosque no nacieron ni en llanos ni en sotos.Sangre sería y me fuese en las palmasde tu labor, y en tu boca de mosto.Tu entraña fuese, y sería quemadaen marchas tuyas que nunca más oigo,¡y en tu pasión que retumba en la nochecomo demencia de mares solos!¡Se nos va todo, se nos va todo!