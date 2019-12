Foto: Frig G.

Tu no saps com em fas sentircom un ninot vora la caixa,tan petit, insignificant.A les teves mans, un tros de fang.Tu no saps com em fas sentircom un idiota, que compta el temps perdutentre un ja ens veurem i un avui no puc.Tu no saps reconèixer en mi,aquest ninot et sembla una llauna,jo m'arrugo i vaig oxidant-me.El que trobo dolç a tu t'amarga,i per allargar la tonteria que ens cremavaavui està ofegant-me.Tu no saps com em fas sentir,tu no saps com em fas sentir,tu no saps com em fas sentir...