Ursula K. Le Guin, l'amor és com el pa

L'escriptora Ursula K. Le Guin va néixer a Califòrnia el 21 d'octubre del 1919 i va morir als 88 anys a Portland el 22 de gener del 2018. Recordem 14 reflexions de la mestra de la ciència-ficció.

Quan encens una espelma també crees una ombra.Per escoltar s'ha de callar.Quan llegeixes un llibre paraula per paraula, participes de la seva creació, així com un violoncel·lista, nota per nota, participa en la creació de les suites de Bach i passa a formar part de l'existència de la música. Quan llegeixes i rellegeixes un llibre, passa a formar part de tu, dels teus pensaments i sentiments, de la mida i la forma de la teva ànima.Els infants saben que els unicorns no són reals, però també saben que un llibre sobre unicorns, si és un bon llibre, és un llibre real.Un adult creatiu és un infant que ha sobreviscut.Un escriptor és una persona que es preocupa pel que signifiquen les paraules, pel que volen dir, per com ho diuen. Els escriptors saben que les paraules són el seu camí cap a la veritat i la llibertat, per això les utilitzen amb cura, por i alegria. Utilitzant bé les paraules reforcen les seves ànimes. Els historiadors i els poetes passen la vida aprenent l'habilitat de fer-les servir correctament. I amb les seves paraules fan que les ànimes dels seus lectors siguin més fortes, brillants i profundes.La fe és la ferida que el coneixement cura.Quan llegim una novel·la, ens tornem bojos. Creiem en l'existència de persones que no existeixen, sentim les seves veus. El seny (en molts casos) torna quan hem acabat el llibre.El destí d'un home no té importància.La ciència-ficció és una immensa metàfora.Crec que la imaginació és la principal capacitat de la ment humana. La fantasia, l'habilitat, l'art d'utilitzar i controlar la imaginació en la narrativa és l'exercici que et fa més feliç.L'amor no només s'està allà, com una pedra; s'ha de fer i refer tota l'estona, com el pa, per fer-ne un de nou.. M'he identificat com a feminista molts anys. En l'actualitat, la paraula s'interpreta de tantes maneres conflictives, moltes d'elles ignorants o hostils, que rarament la utilitzo. Si una feminista és algú que pensa que el gènere és en gran mesura una construcció social, i que res justifica el domini social d'un gènere sobre un altre, llavors ho soc.Quina persona sana podria viure en aquest món i no tornar-se boja?