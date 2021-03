Descartes i l'origen de la saviesa

Oli sobre tela de Frans Hals, 1649, Museu del Louvre

El filòsof, matemàtic i físic francès René Descartes va néixer a La Haye en Touraine el 31 de març del 1596 i va morir a Estocolm l'11 de febrer del 1650. Se'l considera el pare de la filosofia moderna.Donaria tot el que sé per la meitat del que ignoro.Sentir no és res més que pensar.Penso, aleshores existeixo.Dues coses contribueixen a avançar: anar més de pressa que els altres o anar pel bon camí.Un optimista pot veure llum on no n'hi ha, però per què el pessimista ha de córrer a apagar-la?No ser útil a ningú equival a no valer res.Per ser feliços és millor modificar els nostres desitjos que l'ordre del món.El dubte és l'origen de la saviesa.Cada cop que algú m'ofèn, intento elevar l'ànima ben amunt perquè l'ofensa no em pugui atrapar.Tot el que és complex es pot dividir en parts simples.Els més generosos acostumen a ser els més humils.No hi ha res més antic que la veritat.Amb prou feines has dit una cosa que algú ja ha afirmat la contrària.Desprèn-te de les impressions dels sentits i de la imaginació, i refia't només de la raó.