La pell de brau, XXXVIII

No convé que diguem el nomdel qui ens pensa enllà de la nostra por.Si topem a les palpentesamb aquest estrany cec,on sinó en el buit i en el no-resfonamentarem la nostra vida?Provarem d'alçar en la sorrael palau perillós dels nostres somnisi aprendrem aquesta lliçó humilal llarg de tot el temps del cansament,car sols així som lliures de combatreper l'última victòria damunt l'esglai.Escolta, Sepharad: els homes no poden sersi no són lliures.Que sàpiga Sepharad que no podrem mai sersi no som lliures.I cridi la veu de tot el poble: "Amén."