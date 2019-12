Vine aquísé que estàs cansada,els ullsse't fan petits.Deixa'm abraçar-tetendrament i callaque és molt tardi ha arribat l'hora de dormir.Posa el capa la meva faldai deix la meva màespolsar els fantasmesque t'amoïnen i t'espanten,tanca els ullsque jo et vigilodes d'aquí.Dorm tranquil·la i digue'm bona nit,deix que et porti en braços fins al llit.Jeu ben a la vora, saps que no estàs solamentre et dic a cau d'orella bona nit.Pel balcó,la lluna t'esguardai sé que et fa un petó,res no té importànciafins demàa trenc d'albaquan de sobtet'acaroni la claror.Dorm tranquil·la i digue'm bona nit,deix que et porti en braços fins al llit.Jeu ben a la vora, saps que no estàs solamentre et dic a cau d'orella bona nit.