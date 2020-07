Vine'm a buscar, vine a robar-me l’aire.Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l’aigua.Busco el batec de la terra,de la teva pell amb la meva,la vida que passa a través nostre.Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies.Busco la clau del teu regne amb les cançons.Vull descobrir-te amb tot el cos.Arribar-te a la boca, robar-te l'airei tremolar tots dos com una lluna a l’aigua.No vull veure't, vull mirar-te.No vull imaginar-te, vull sentir-te.Vull compartir tot això que sents.No vull tenir-te a tu: vull, amb tu, tenir el temps.Vine'm a buscar, vine a robar-me l’aire.Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l’aigua.M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres.M'agraden els teus ulls cansats d’haver-se passat la nit entre llibres.Jo vull llegir-te amb els dits.Vull sentir-te la pell encesa.Vine i arranca'm aquest plor del pit.Vine a treure'm la roba de la tristesa.No vull veure't, vull mirar-te.No vull imaginar-te, vull sentir-te.Vull compartir tot això que sents.No vull tenir-te a tu: vull, amb tu, tenir el temps.Vine'm a buscar, vine a robar-me l’aire.Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l’aigua.Crema Barcelona i la lluna ens mira quan de nit delira la ciutat.Puja la música. La sala crida.Som una bala a la deriva, tenim foc a la sang.Puja la música. Crema la vida. Vine'm a buscar.