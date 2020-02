Foto: www.ismaelserrano.com

Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonitode gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana,y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteisestropeando la vejez a oxidados dictadores,y cómo cantaste Al vent y ocupasteis la Sorbonaen aquel mayo francés en los días de vino y rosas.Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonitade aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia,y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo,y como desde aquel día todo parece más feo.Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricaday tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada,al final de la partida no pudisteis hacer nada,y bajo los adoquines no había arena de playa.Fue muy dura la derrota: todo lo que se soñabase pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas.Y ya nadie canta Al vent, ya no hay locos ya no hay parias,pero tiene que llover aún sigue sucia la plaza.Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint Denis,que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París,sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual:las ostias siguen cayendo sobre quien habla de más.Y siguen los mismos muertos podridos de crueldad.Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.