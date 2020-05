Stuart Mill: estima com t'estimes

Foto: Tom Woodward

Foto: London Stereoscopic Company - Hulton Archive

John Stuart Mill va néixer a Londres el 20 de maig de 1806 i va morir a Avinyó el 8 de maig de 1873. De petit va ser educat d'una forma molt rígida pel seu pare. Als tres anys ja sabia l'alfabet grec i als vuit va començar a estudiar llatí, geometria i àlgebra, fent de mestre dels seus germans petits. Recordem el que seria un dels filòsofs i pensadors liberals més influents del segle XIX amb 14 reflexions.Pregunta't si ets feliç i deixaràs de ser-ho.Fes el que voldries que et fessin i estima com t'estimes a tu.Com a força social, un individu amb una idea val per noranta-nou amb un sol interès.Les lleis no millorarien mai si no existissin persones amb uns sentiments morals millors que les lleis que existeixen.A l'estudiant que mai se li demana que faci el que no pot, mai farà el que pot.És millor ser una persona insatisfeta que un porc satisfet.El valor d'una nació no és altra cosa que el valor dels individus que la formen.He après a buscar la meva felicitat limitant els meus desitjos en comptes de satisfer-los.La naturalesa humana no és una màquina que es construeix segons un model, disposada a fer exactament el treball prescrit. És un arbre que necessita créixer i desenvolupar-se per tots els cantons.Els conservadors no són necessàriament estúpids, però gairebé tots els estúpids són conservadors.La humanitat surt guanyant si permet que cadascú visqui a la seva manera, en comptes d'obligar-los a viure a la manera dels altres.Després de l'egoisme, la principal causa d'una vida insatisfeta és la falta del cultiu intel·lectual.No existeix una millor prova del progrés d'una civilització que la del progrés de la cooperació.Cadascú és el guardià de la seva pròpia salut, sigui física, mental o espiritual.