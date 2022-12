Intro: SOL SIm x2



SOL Els llums s’han apagat, han tret el pas SIm tís,

aplaudien els pares, els tiets i els a SOL mics

tots alhora, agrupats en un únic SIm crit,

“que demani un desig, que demani un de DO sig”.

I tu, nerviosa, SIm com sempre que et toca ser el centre d’atenció,

DO has fixat els ulls en un punt impre RE cís del menjador

DO un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.



SOL DO x2



SOL Els teus ulls cavalcaven buscant un de DO sig,

les espelmes cremaven i alguns dels a SOL mics

t’enfocaven amb càmeres de retra DO tar,

una veu comentava “ai, que guapa es RE tà”

i jo, en el fons, m’acabava el culet de la SIm copa deci DO dit

a trobar un raconet adequat per LAm fer-me petit, pe RE tit.

DO Del tamany d’una RE mosca, del tamany d’un mos SOL quit.

Per un cop empetitit, sota els tambo DO rets

i la taula allargada pels dos caval SOL lets,

fer-me pas amb prudència per un entr DO amat

de sabates d’hivern, de confeti aixa RE fat,

i esprintar maleint la llargada SIm dels meus nous pas DO sets

i amagar-me entre un tap de LAm suro i la pa REm ret

DO just a temps que no em RE mengi el collons de ga SOL tet.

I escalar les sanefes del teu ves DO tit

i falcar el peu esquerre en un desco SOL sit

i arribar-te a l’espatlla i seure en un bo DO tó

i agafar un pelet d’aire i, amb un salti RE ró,

enganxar-te un cabell i impulsar-me en un SIm últim salt fi DO nal

i accedir al teu desig travessant la pa LAm ret del llagri REm mal.

DO Ara un peu! Ara un RE braç! Ara el tors! Ara el SOL cap!



SOL DO SOL DO RE SIm

DO LAm RE DO RE SOL



I ja dins del desig veure si hi ha bon am DO bient,

repartir unes targetes, ser amable amb la SOL gent

i amb maneres de jove discret i edu DO cat

presentar els meus respectes a l’autori RE tat,

escoltar amb atenció batalletes cu SIm rioses als més DO vells,

fer-me fotos gracioses amb altres il· LAm lustres viat REm gers

DO i amb un home amb cor RE bata que no sé qui SOL és.

I en el núvol de somnis que tens a l’a DO bast

i entre d’altres que, ho sento, però ja mai viu SOL ràs,

detectar un caminet que m’allunyi del DO grup

o una ombreta tranquil·la on, desaperce RE but,

estirar-me una estona i, per fi, rela SIm xar-me cele DO brant

el plaer indescriptible

que és estar amb LAm tu, avui que et fas RE gran,

DO mentre a fora de l’ull les espelmes RE es van apa SOL gant.