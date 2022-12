Intro: MI SI DO#m LA LA MI LA SI



MI Què se n’ha fet d’aquella SI banda de rock?

DO#m Saps quina LA dic?

Els han po MI sat LA aquest ma tí.

M Creus que els faria SI gràcia saber

DO#m que, amb tant de LA temps,

des de tan MI lluny LA pensem en SI ells?



MI SI DO#m LA LA



MI Què va passar-li a aquella SI banda de rock?

DO#m Potser una LA nit

van fer un con MI cert LA final molt SI trist?

MI O van mirar-se des SI prés d’un assaig

DO#m lent i infer LA nal

i ho van sa MI ber, LA i ho van no SI tar?



DO#m Creus que hi ha dies que els SI ballen pel cap

LA melodies ra MI bioses per ser una can LA çó

i si ets a DO#m prop els SI sents xiu LA lar,

i gaire DO#m bé res h SI a can LA viat,

només que SI ara, ja no les MI fan?



MI Es trucarà aquella SI banda de rock?

DO#m Seran am LA ics?

S’agrada MI ran LA en els seus SI discs?

MI Creus que a vegades es SI treuen els a DO#m cords

d’aquells grans LA hits

i els van can MI tant LA pel passa SI dís?



DO#m Sospitarà aquella SI banda de rock

LA la força amb què nota a MI nota els cantàvem a LA crits?

Sabran que al DO#m menys per a SI tu i per a LA mi

durant un DO#m temps van SI fer que LA tot

fos una SI mica més diver MI tit?



Què se n’ha fet d’aquella SI banda de rock?

DO#m Què ha transcen LA dit?

Els han DO#m posat a SI quest ma LA tí.