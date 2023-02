RE Tinc una vida amable,

soc un tio fantàstic,

tinc mil amics perfectes,

tinc un amor atòmic

i SOL no, no em diguis que no

perquè m’ho vull RE creure.

To SIm thom es creu espe SOL cial

i tots som i RE guals.



Tothom pateix i estima,

tothom vol dir que està bé,

tothom s’esforça i creu

en tot el que vol fer i

ni SOL ngú, vol mal als que vol,

no vols estar RE sol!

To SIm thom es creu espe SOL cial

i tots som i RE guals.



Saps el que tens,

el que vols,

el que sents

SOL i mai el que tindràs.



RE Guarda els moments,

fes cançons,

fes petons… LA7



RE Balla!

SOL Balla amb el cor

RE per si demà no LA7 pots.



RE Ballo!

SOL Ballo amb la sort

RE de poder ballar a LA7 vui.



RE SOL RE LA7 x4



RE Tinc una vida estable,

porto el cavall a dintre

tinc mil amics perfectes

tinc un amor atòmic

i SOL no, no em diguis que no,

perquè m’ho vull RE creure.

To SIm thom es creu espe SOL cial

i tots som par RE dals.

To SIm thom es creu espe SOL cial

i tots som i RE guals.

A SIm vui em sento espe SOL cial

i no em faig cap RE mal.

To SIm thom es creu espe SOL cial

i tots som bes RE tials.

To SIm thom es creu espe SOL cial

i no ens fa cap RE mal.