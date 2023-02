Intro: DO FA x2



Compta amb DO mi en FA l’últim sospir de la DO nit FA

LAm i en el pri FA mer alè del DO dia.

Als teus REm llavis, MIm quan ba FA dallis,

compta amb DO mi. FA DO FA



Compta amb DO mi q FA uan s’oxidin els DO dies FA

LAm i si la FA boira entela els DO vidres

dels teus REm somnis, MIm quan no els FA trobis,

compta amb DO mi. FA DO



I tu i DO jo MIm FA

en una ciutat ge DO lada

des MIm fent la neu a LAm dins dels teus llen MIm çols.

I tu i DO jo MIm FA

fins que se’t curin les DO ales

jo MIm seré aquí espan LAm tant els teus mal FA sons.



Compta amb DO mi e FA n els dies de DO lluita FA

LAm i si l’es FA perança et des DO cuida,

als mals REm passos MIm hi haurà uns FA braços,

compta amb DO mi. FA DO



I tu i DO jo MIm FA

en una ciutat ge DO lada

des MIm fent la neu a LAm dins dels teus llen MIm çols.

I tu i DO jo MIm FA

fins que se’t curin les DO ales

jo MIm seré aquí espan LAm tant els teus mal FA sons.



I tu i DO jo MIm FA

en una ciutat ge DO lada

des MIm fent la neu a LAm dins dels teus llen MIm çols.

I tu i DO jo MIm FA

fins que se’t curin les DO ales

jo MIm seré aquí espan LAm tant els teus mal FA sons.