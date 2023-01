LAm SOL RE DO x4



LAm No dic que tots els dies siguin de sol,

tampoc dic que tots els di FA vendres siguin de MI festa.

LAm No t’exigeixo que tornis pregant-me perdó

si plores amb llàgrimes FA seques parlant-me d’ MI ella.

REm Ai Ramon, quin mal em MI fa, noi, quin mal em LAm fa, noi,

que marxessis sense dir-me on ‘ DO#dim naves.

REm Ai Ramon, que SOL se t’ha acabat el, SOL# el bròquil.



LAm Ja sé que SOL no soc Sant DO Pere, però po RE dríem par LAm lar-ne, amor.

Que no no SOL més de pa viu DO l’home i les teves ex RE cuses fan pu LAm dor.

Dels grans er SOL rors se n’a DO prèn i jo sé que a RE vui el teu LAm cor és meu.

Millor que et SOL guardis tot ai DO xò, que ja no et crec

i a més a RE més duus pintallavis al LAm coll.



LAm Ja hi tornem a ser, SOL ja hi tornem a ser. DO RE

LAm Ja hi tornem a ser, SOL ja hi tornem a ser. DO RE



No LAm puc demanar que l’hivern em perdoni un roser

ni puc esperar que una al FA zina em doni MI peres.

No LAm puc demanar eternitat a un ridícul mortal

ni anar alimentant a les FA truges amb faves MI tendres.

REm Ai Dolors no sé què et MI passa, no sé què et LAm passa,

que LAm ja no rius les DO#dim meves gràcies.

REm Ai, Ramon. A SOL ra ja no estàs per, SOL# per hòsties.



LAm Ja sé que SOL no soc Sant DO Pere, i és que no es RE tic pas fet LAm de cartró.

Que no no SOL més de pa viu DO l’home i les teves ex RE cuses fan pu LAm dor.

Dels grans er SOL rors se n’a DO prèn i jo sé que tu RE m’esti LAm mes a mi.

Millor que et SOL guardis tot ai DO xò, per aquesta fresca

malca RE rada que t’embruta amb car LAm mí.



LAm SOL RE DO x2



LAm No te’n vagis, no te’n vagis,

mira nena, no t’espantis,

de dilluns a divendres tens el meu amor,

deixa’m dissabte per anar a fer el pendó.



Au vinga nena, no em castiguis més

i obre la porta que aquí fa molt de fred.

Jo només sóc un home penedit

au vinga nena deixa’m tornar al teu llit.



LAm Ja sé que SOL no soc Sant DO Pere, però po RE dríem par LAm lar-ne, amor.

Que no no SOL més de pa viu DO l’home i les teves ex RE cuses fan pu LAm dor.

Dels grans er SOL rors se n’a DO prèn i jo sé que tu RE m’esti LAm mes a mi.

Millor que et SOL guardis tot ai DO xò, per aquesta fresca

malca RE rada que t’embruta amb car LAm mí.



LAm Ja sé que SOL no soc Sant DO Pere, però po RE dríem par LAm lar-ne, amor.

Que no no SOL més de pa viu DO l’home i les teves ex RE cuses fan pu LAm dor.

Dels grans er SOL rors se n’a DO prèn i jo sé que a RE vui el teu LAm cor és meu.

Millor que et SOL guardis tot ai DO xò, que ja no et crec

i a més a RE més duus pintallavis al LAm coll.