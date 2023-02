Intro: RE# SOLm DOm7 DOm



RE# Ja tenen setze SOLm anys

DOm i ara tot RE# les crema refregant els SOLm cossos

pels camps del cos DOm tat.



RE# Un vestit de SOLm flors

DOm i una ca RE# misa descansen a l’ SOLm herba

si el riu és a DOm prop.



RE# Marxen les hores buscant pigues noves,

tan DOm7 sols els ocells les han vist.

Agafen les RE# bicis sabent que és l’i SOLm nici,

sobre els seus DOm7 caps s’ha fet de nit.



RE#



FAm Quan li agafa la LA# mà no passa el RE# temps.

“Saps que t’es SOL timo! Mai m’ha pas FAm sat,

no sé què LA# som, què està pas RE# sant?”

I entre uns FAm dits els dits de l’ LA# altra

com si RE# fos un video SOL clip. Que ens ha pas FAm sat?

No sé què LA# som, però què guapa es RE# tàs!



RE# SOLm DOm7 DOm



RE# La Jana ja SOLm dorm,

DOm perquè quan sent RE# un pit contra l’es SOLm quena

li agafa la DOm son.



RE# L’Eva s’ha lle SOLm vat,

DOm està molt ner RE# viosa perquè té un e SOLm xamen

a la facul DOm tat.



RE# I ara exagera amb que no se sap cap tema

dels DOm7 trenta que té per llegir.



S’apropa la RE# Jana que ve per dar SOLm rere,

diu que amb DOm7 ella ha après a ser feliç.



RE#



FAm Quan li agafa la LA# mà no passa el RE# temps.

“Saps que t’es SOL timo! Mai m’ha pas FAm sat,

no sé què LA# som, què està pas RE# sant?”

I al re FAm cord les tardes LA# bones

com si RE# fos un video SOL clip del que ha pas FAm sat,

de tot el què LA# som, però què guapa es RE# tàs!



Li fa un petó al SOLm front,

DOm mentre a la ca RE# milla la Jana fa es SOLm tona

que pensa que es DOm mor.

RE# Una mica SOLm més,

DOm un terç d’una RE# joia ja és fora del SOLm temple

on la vida DOm neix.

RE# És tan petita i té els ulls de la Jana,

i quan DOm7 plora sols l’Eva somriu.

Ja passa a veg RE# ades que algunes his SOLm tòries

tenen DOm7 un final feliç.



RE# I així SOLm s’han fet DOm7 grans,

RE# créixer és es SOLm timar. DOm7

RE# I així SOLm s’han fet DOm7 grans,

RE# créixer és es SOLm timar. DOm7