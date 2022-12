Intro: LA#



Escol LA# teu la cançó del solda RE# det

que a través d’un ull de LA# bou

veu que volen uns fal RE# ciots

I no és que hi entengui molt, el soldadet,

però, que volin els fal RE# ciots,

deurà voler dir que la terra és a LA# prop.

I tan a LA# prop deu ser que baixa el capi RE# tà

i intenta no semblar ner LA# viós

mentre acaba la instruc RE# ció:

“Concentreu-vos, soldadets, sigueu pru LA# dents

i arrapeu-vos a la FA vida

amb les ungles i amb les LA# dents”.

SOLm Ja a cober FA ta, els homes LA# resen.

SOLm Ja a cober FA ta, els homes LA# resen.

I fa un a LA# mén, poc convençut, el solda RE# det,

i acaricia el seu fu LA# sell,

intentant no pensar en RE# res.

Des de proa es van fent grossos els tu LA# rons,

“soldadet, valor, va FA lor,

que depèn de gent com tu la sort del LA# món”.

Però “si una bala enemiga creua el RE# vent

i em travessa el cer LA# vell”,

es planteja el solda RE# det,

“les onades m’arrossega LA# ran

i mil peixos de co FA lors

lluitaran per devorar la meva LA# carn”.

SOLm I és quan FA pensa “jo m’a LA# mago;

SOLm quan no mi FA rin, FA7 jo m’a LA# mago”.

Però sempre LA# miren, i el vaixell s’està atu RE# rant,

les comportes s’han o LA# bert

i, en un segon, s’inunda el RE# mar

de soldats disparant a l’in LA# finit

amb un soldadet al FA mig,

que carrega mentre insulta a l’ene LA# mic.

I entre bomba i bomba tot li va prou RE# bé

fins que una cau just al cos LA# tat.

Primer es diu “sort, de què t’ha RE# anat…”,

però després sent a l’esquena un dolor es LA# trany

i en tocar-se-la li FA queda tot el braç tacat de LA# sang.

SOLm Gira el FA cap a banda i LA# banda.

SOLm Seu a la FA sorra i des LA# cansa.

I mentre RE# arriba el coi de metge, el solda LA# det

es tranquil·litza repe FA tint

què farà, on anirà, si sobre LA# viu:

“Ani RE# ré a ma mare ben ves LA# tit

i, abans que res, li hauré de FA dir

que em perdoni per tractar-la sempre ai LA# xí; LA#

ani RE# ré a la Margarida a fer-li un LA# fill

per, només veure’l, in FA tuir

que l’estimo més del que m’estimo a LA# mi”