Intro: DOm



Em va pujar la febre l’altre di SOL# a

LA# i van trucar a uns doctors especialit RE# zats

en extreure la pedra de la boge SOL# ria,

LA# en fer brollar la SOLm font de la felici SOL# tat.

DOm I va venir un malson mentre m’ador SOL# mien,

LA# va dir “sóc teu, tu ets meu, no t’escapa RE# ràs”.

Vaig dir “molt bé, malson, però els malsons què so SOL# mien?”.

LA# No puc dir que es que SOLm dés gaire impressio SOL# nat…



Després re SOL# cordo, en desper RE# tar-me,

la llum in DOm candescent d’un LA# flaix

i, prenent SOL# nota del gran mi RE# racle,

científics DOm ianquis i cu LA# bans.



I em DO# puja la se LA# rotonina,

RE# em puja la serotonina

(em SOL# puja la se LA# rotonina),

com RE# la marea quan arriba

(als SOL# peus cansats de LA# tot el dia),

com RE# una nena que s’enfila

(a un SOL# arbre ple de LA# mandarines),

RE# em puja la serotonina

( SOL# ai, em puja la se LA# rotonina). DOm



Se’m va apropar un amor, un que jo te SOL# nia,

LA# va preguntar “xicot, què et va pas RE# sar?”.

Vaig dir “no t’ho creuràs, una tonte SOL# ria,

LA# tenia una SOLm pedra dins del SOL# cap”.

DOm Se’m va apropar un futur que constru SOL# ïem,

LA# vaig dir “cabró, que bé que ens ho hauríem pas RE# sat”.

Va contestar “gent millor que tu em vo SOL# lia”,

LA# no puc negar que el fu SOLm tur digués la veri SOL# tat…



La bona SOL# nova ja s’escam RE# pava

més enllà DOm dels regnes cris LA# tians,

ja s’estri SOL# paven llibres d’His RE# tòria

que ha DOm vien quedat desfa LA# sats.



I em DO# puja la se LA# rotonina,

RE# em puja la serotonina

(em SOL# puja la se LA# rotonina),

com RE# la marea quan arriba

(als SOL# peus cansats de LA# tot el dia),

RE# com una nena que s’enfila

(a un SOL# arbre ple de LA# mandarines),

RE# em puja la serotonina

SOL# (ai, em puja la se LA# rotonina),

com RE# el preu de la gasolina

(em SOL# puja la se LA# rotonina),

com RE# les balenes quan respiren

(em SOL# puja la se LA# rotonina),

és RE# una fràgil trapezista

(em SOL# puja la se LA# rotonina),

és RE# una intrèpida alpinista

(em SOL# puja la se LA# rotonina).

RE# Mami mira amunt, mami mira amunt

(que SOL# hi ha un satèl·lit LA# que ens espia),

RE# és King Kong a l’Empire State

( SOL# és un còndor que se LA# gresta un nen),

les RE# velles es xapen de riure

(i en SOL# ganxa més que LA# l’heroïna),

em RE# puja la serotonina

SOL# (ai, em puja la se LA# rotonina). DOm