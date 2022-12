M’hi vaig llan DO çar! M’hi vaig llan MIm çar!

Vaig allu FA nyar-me de tots, cada dia practi DO cava.

No em vaig guardar trucs ama MIm gats,

tot el que FA era llavors vaig apostar-ho a una DO banda.



Deien “quin era el teu SOL somni de nen?”,

LAm deien “ja saps, una llum s’apaga, l’altra FA llum s’en SOL cén”. FA



M’hi vaig do DO nar! M’hi vaig do MIm nar!

I, per si algú FA està dubtant, juraré que m’esfor DO çava.

Vaig apuntar a l’estel més MIm alt.

Vaig dir “a FA quell seré jo i allò serà la meva DO casa”.



Deien “allisteu-vos, allisteu-vos, que veureu SOL món”,

LAm deien “respecteu cada batec que us FA quedi al SOL cor”. FA



I siguis qui DO siguis, o sigui qui FA sigui qui et penses que REm ets,

t’hauria encantat el mi DO racle dels FA músculs en movi REm ment.

I vagis on DO vagis, o FA sigui on sigui que et penses que REm vas,

mai SOL has desafiat DO tant la FA lògica elemen DO tal.

Creu-me, FA mai t’has confós LAm tant entre el que és DO màgic i el que és SOL real.



DO SOL LAm FA SOL x2



DO Deien “estimeu, perdeu el seny, jugueu SOL fort,

LAm feu un gran ridícul, blasfemeu, desaf FA ieu la SOL sort!”.



I no us puc ni us vull ne DO gar que m’hi vaig llan MIm çar

i feia ai FA xí amb el barret quan la gent em salu DO dava.

M’hi vaig do DO nar! M’hi vaig do MIm nar!

I ho vaig te FA nir tan a prop que a estones ho to DO cava.

M’hi vaig llan DO çar! M’hi vaig llan MIm çar!

No em nega FA reu un agut sentit de l’espec DO tacle.